«Бусто Арсицио» и «Казальмаджоре» выиграли первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ

Итальянский «Бусто Арсицио» в первом матче 1/16 финала женского Кубка ЕКВ на своей площадке уверенно переиграл болгарскую «Марицу». Ответная встреча пройдёт 25 января в Пловдиве.
Другой итальянский клуб «Казальмаджоре» оказался сильнее израильского «Маккаби» со счётом 3:0. Вторая встреча состоится 26 января в Хайфе.
Женщины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Первые матчи
«Бусто Арсицио» (Италия) — «Марица (Болгария) — 3:1 (25:13, 23:25, 25:15, 25:16)
«Казальмаджоре» (Италия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:13).