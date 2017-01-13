Гончарова: без столь мощной игры всей команды победа была бы невозможна

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова поделилась впечатлениями после победы над швейцарским «Волеро» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Юрия Панченко оказались сильнее со счётом 3:2 (25:17, 20:25, 22:25, 25:18, 15:11).
«Думаю, сегодня мы провели прекрасную игру. 32 очка в одном матче приносят великолепные ощущения, но это не только моя заслуга. Без столь мощной игры всей команды победа была бы невозможна», — приводит слова Гончаровой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.