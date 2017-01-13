Шатунов: в матче с «Югрой-Самотлор» мне понравилась отдача каждого игрока

Старший тренер «Динамо-ЛО»прокомментировал победу над «Югрой-Самотлор» в матче 15-го тура мужского чемпионата России со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).«Мне понравилась отдача каждого игрока. Все выходили на матч с отличным настроем. Возможно, сказалась неудачная игра с Сургутом, но сегодня команда была мобилизована и настроена только на победу.Пусть, может быть, Ботина так злят каждый раз, и тогда результат будет такой, как сегодня, – 3:0.Была ли установка подавать в Григория Драгунова? Честно говоря, нет. Смотрели по ситуации. Знаем его по Высшей лиге «А» – есть у него некоторые моменты, в которых он чувствует себя неуверенно, и поймали его на них», — цитирует Шатунова официальный сайт «Динамо-ЛО».