Лукарелли: Бернардиньо — образец преданности и лидерских качеств

Доигровщикпрокомментировал решениепокинуть пост главного тренера мужской сборной Бразилии.«Бернардо — образец преданности своему делу и лидерских качеств. Бразилия может быть только благодарна вам за долгие годы успешной работы. Спасибо вам за то, что передали нам свои знания и позволили обрести уверенность в себе. Благослови Бог ваш дальнейший путь», — написал Лукарелли на своей странице в сети «Фейсбук».Место Резенде во главе бразильской команды занял