«Локомотив» победил «ФАКЕЛ» в 15-м туре Суперлиги, уступая 0:2 по сетам

Новосибирский «Локомотив» в 15-м туре мужского чемпионата России на своей площадке одержал волевую победу над новоуренгойским «ФАКЕЛОМ». Подопечныепроиграли два первых сета, но затем переломили ход встречи и добились успеха на тай-брейке.«Железнодорожники» одержали 13-ю победу в 15 встречах, а коллективпотерпел восьмое поражение. В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «ФАКЕЛ» встретится с «Газпромом-Югра».«Локомотив» (Новосибирск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9).