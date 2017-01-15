М. Карполь: «Уралочке» надо корректировать игру перед ближайшими матчами

Старший тренер «Уралочки-НТМК»оценил игру своей команды в матче 12-го тура женского чемпионата России с «Сахалином», в котором волейболистки из Свердловской области победили со счётом 3:1.«Для нас это была очень сложная игра. И физически, и эмоционально нам было очень трудно. Получилось не всё, что задумывали, чувствовалась рассеянность. „Сахалин“ показал хороший уровень. Нам придётся корректировать игру перед ближайшими матчами», — приводит слова Карполя официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.