«Белогорье» ведёт переговоры с бразильским связующим Марлоном

Новичком белгородского волейбольного клуба «Белогорья» может стать 39-летний бразильский связующий. Российским болельщикам он знаком по трём сезонам в краснодарском «Динамо» (2012-2015), где он был капитаном команды. Нынешний сезон двукратный победитель Мировой лиги и чемпион мира 2010 года начал в команде бразильской Суперлиги «Сан-Бернарду», которая занимает 10-е место среди 12 участников турнира.«Контракт с Марлоном ещё не подписан. Мы ещё только ведём переговоры. Марлон прибыл в расположение клуба в Белгороде. Я с ним встречался вчера в Москве (перед матчем со столичным „Динамо“). При совпадении интересов всех сторон, возможно, подпишем контракт с Марлоном. Заключение соглашения с ним будет зависеть от медицинских показателей и спортивной формы», — приводит слова главного тренера «Белогорья»«Р-Спорт».Если контракт будет подписан, Марлон станет третьим связующим «Белогорья» и составит конкуренцию 21-летнемуи его более опытному сменщику