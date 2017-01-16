Феоктистов: игроки «Урала» собрались, дали эмоций и за счёт этого победили

Доигровщик «Урала»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в 15-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19).«Нервно начали. Не было у нас раскрепощённости. Но потом собрались, дали эмоций и за счёт этого победили. В конце первой партии совершили две ошибки. Один раз в блок ударили, а потом не приняли. Вот и всё.Я думаю, что это нервы и небольшой недонастрой. Если бы играли так же раскрепощённо, как в последних трёх партиях, результат был бы другой. Да я не могу сказать, что со своими нервами боролись. Соперник тоже играл. И не совсем плохо играли. Где-то не добили доигровки, а нам удалось поднажать и переломить ход игры», — цитирует Феоктистова официальный сайт ВФВ.