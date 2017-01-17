20 очков Кошелевой не помогли «Экзачибаши» выйти в финал Кубка Турции

Турецкий женский волейбольный клуб «Экзачибаши», за который выступает доигровщица сборной России, в четырёх партиях уступил «Фенербахче» в полуфинальном матче Кубка Турции со счётом 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 23:25). Российская нападающая набрала 20 очков, но это не помогло её команде выйти в финал, чтобы побороться за девятый национальный кубок в истории клуба.Во втором полуфинале «Вакифбанк» в трёх сетах обыграл «Бурсу» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:16).Таким образом, Кубок Турции разыграют «Фенербахче» и «Вакифбанк».