Ткачёва: к сожалению, о 2016 годе в памяти осталась только операция

Доигровщица «Ленинградки»рассказала о самом памятном событии в её жизни в прошедшем году. В турнирной таблице чемпионата России подопечныерасполагаются на 10-й позиции. 18 января команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Протоном» в 13-м туре Суперлиги.«К сожалению, в памяти осталась только операция, а также тяжёлое и долгое восстановление после неё. Остальное всё – мелочи жизни.От 2017 года жду побед и, конечно, хочу восстановить плечо и набрать форму», — приводит слова Ткачёвой официальный сайт клуба.