Кондусов: в матче с «Кузбассом» сказала своё слово нехватка кондиций

Тренер сургутского «Газпрома-Югра»прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в 15-м туре чемпионата России со счётом 2:3 (25:18, 25:17, 16:25, 24:26, 7:15).«Нам не хватило физических кондиций на более длинную игру, они были лучше у «Кузбасса». В четвёртой партии мы вели несколько очков, но растеряли всё преимущество, потеряли концентрацию внимания.Не забывайте, что у нас была тяжёлая игра в Греции, длительный переезд, речь идёт о восстановлении спортсменов. Не забывайте, что в составе стоят не юные ребята. Им необходимо восстанавливаться. В Санкт-Петербурге удалось сыграть на эмоциях, здесь тоже начали эмоционально, но начиная с третьей и четвёртой партии нехватка кондиций сказала своё слово», — цитирует Кондусова официальный сайт «Кузбасса».