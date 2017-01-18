Паску: «Крайова» отправляется домой с хорошими ощущениями, несмотря на поражение

Главный тренер румынской «Крайовы»поделился впечатлениями после поражения от итальянской «Модены» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:3 (26:24, 27:29, 18:25, 16:25). В четвёртом туре эти команды встретятся вновь. Матч пройдёт в Крайове 31 января.«Я остался доволен игрой командой. Мы понимали, что матч с „Моденой“ будет сложным. Мы отправляемся домой с хорошими ощущениями, несмотря на поражение», — приводит слова Паску официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.