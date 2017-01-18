Халецкая: если честно, я с нетерпением ждала конца 2016 года

Диагональная «Протона»рассказала, каким ей запомнился 2016 год. В команде из Саратовской области она выступает с 2013 года.«Если честно, то я с нетерпением ждала конца 2016 года! Год выдался тяжёлым не только для меня, но и для всех моих близких и знакомых, многие думают, что он выдался таким сложным, потому что был високосным.Для меня весь год был словно длинной американской горкой. После ужасных падений всегда были фееричные взлёты. Но всё плохое быстро забывается, и рассказать хочется только о хорошем. Вот взять хотя бы профессиональную сторону: в минувшем году мне присвоили мастера спорта! Никогда бы не подумала, что смогу получить такое высокое звание! А буквально месяц назад мы завоевали бронзу на Кубке России. На данный момент это моё самое высшее достижение. Но в планах и мечтах, конечно, более высокие вершины», — цитирует Халецкую официальный сайт клуба.