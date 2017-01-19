«Нолико» обыграл «Стамбул ББСК» в матче Лиги чемпионов

«Нолико» нанёс поражение «Стамбулу ББСК» со счётом 3:2 в матче группового этапа волейбольной Лиги чемпионов, который состоялся в Бельгии.Хозяева начали довольно мощно и выиграли первые два сета, но затем расслабились, позволив гостям сравнять счёт и перевести игру в тай-брейк. Здесь «Нолико» осечки уже не допустил, выиграв укороченную партию со счётом 15:11. В следующем туре бельгийцы наведаются в гости к «Стамбулу».«Нолико» (Бельгия) — «Стамбул ББСК» (Турция) — 3:2 (25:22, 25:21, 17:25, 21:25, 15:11).