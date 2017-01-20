Кузюткин и Шляпников рекомендованы на посты тренеров женской и мужской сборных

19 января в ходе заседания экспертного совета Всероссийской федерации волейбола были рассмотрены кандидатуры на вакантные должности главных тренеров мужской и женской сборных команд России. После двухчасового обсуждения нескольких кандидатов было принято решение рекомендовать президиуму ВФВ утвердить Владимира Кузюткина в качестве главного тренера женской сборной, а Сергея Шляпникова — главным тренером мужской команды.
«Мы рассматривали не только кандидатов на места тренеров в сборной, но и перспективный план выступления наших команд на олимпийское четырёхлетие, — рассказал корреспонденту „Чемпионата“ Льву Россошику президент ВФВ Станислав Шевченко. — Президиум федерации 2 февраля должен утвердить кандидатов и поставить задачи перед командами на 2017 год».