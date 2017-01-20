Кузюткин и Шляпников рекомендованы на посты тренеров женской и мужской сборных

19 января в ходе заседания экспертного совета Всероссийской федерации волейбола были рассмотрены кандидатуры на вакантные должности главных тренеров мужской и женской сборных команд России. После двухчасового обсуждения нескольких кандидатов было принято решение рекомендовать президиуму ВФВ утвердитьв качестве главного тренера женской сборной, а— главным тренером мужской команды.«Мы рассматривали не только кандидатов на места тренеров в сборной, но и перспективный план выступления наших команд на олимпийское четырёхлетие, — рассказал корреспонденту „Чемпионата“ Льву Россошику президент ВФВ Станислав Шевченко. — Президиум федерации 2 февраля должен утвердить кандидатов и поставить задачи перед командами на 2017 год».