Ярёменко: помимо Шляпникова на пост наставника сборной претендовал Бернарди

Генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что на пост главного тренера мужской сборной России претендовал наставник итальянской «Перуджи» Лоренцо Бернарди. 19 января экспертный совет ВФВ принял решение рекомендовать президиуму ВФВ утвердить Владимира Кузюткина в качестве главного тренера женской сборной, а Сергея Шляпникова — главным тренером мужской команды.
«Экспертный совет в итоге выбирал из двух кандидатов. Помимо Сергея Шляпникова претендовал известный итальянский специалист Лоренцо Бернарди из „Перуджи“. Необходимо учитывать программирование развития сборной на более длительный срок, а не только на один сезон, поэтому Шляпников оказался предпочтительнее. Вопрос о тренерском штабе Шляпникова в мужской сборной будет рассмотрен позже самим главным тренером совместно с тренерским советом ВФВ», — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».
Также Ярёменко отметил, что экспертный совет рекомендовал утвердить Константина Ушакова старшим тренером в штабе Владимира Кузюткина.