Ярёменко: помимо Шляпникова на пост наставника сборной претендовал Бернарди

Генеральный секретарь ВФВсообщил, что на пост главного тренера мужской сборной России претендовал наставник итальянской «Перуджи». 19 января экспертный совет ВФВ принял решение рекомендовать президиуму ВФВ утвердитьв качестве главного тренера женской сборной, а— главным тренером мужской команды.«Экспертный совет в итоге выбирал из двух кандидатов. Помимо Сергея Шляпникова претендовал известный итальянский специалист Лоренцо Бернарди из „Перуджи“. Необходимо учитывать программирование развития сборной на более длительный срок, а не только на один сезон, поэтому Шляпников оказался предпочтительнее. Вопрос о тренерском штабе Шляпникова в мужской сборной будет рассмотрен позже самим главным тренером совместно с тренерским советом ВФВ», — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».Также Ярёменко отметил, что экспертный совет рекомендовал утвердитьстаршим тренером в штабе