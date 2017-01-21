Шляпников: клубы не должны ставить свои интересы выше интересов сборной России

, предложенный экспертным советом Всероссийской федерации волейбола на пост главного тренера мужской сборной России, рассказал, на чём собирается делать акцент в будущей работе.«Я считаю, что надо объединять усилия всех (федерации, клубов) для решения главной задачи — подготовки команды к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Цена ошибки высока, может существенно отразиться и на развитии волейбола в стране вообще и на спонсорских контрактах. Посему решено, что многие вопросы будут решаться коллегиально. С учётом опыта уже руководивших сборными тренеров. Речь в том числе и об организационных моментах.Поехать на соревнования тем или иным составом? Кому предоставить отдых, а кому, напротив, дать возможность проявить себя? Квинтэссенция моего видения ситуации: клубы должны помогать сборной, а не ставить свои интересы выше. И хорошо, что с этим все согласились. Это касается и вопросов медицины. Мы просто обязаны на протяжении всего сезона мониторить ситуацию, происходящую с кандидатами в сборную, и оперативно принимать решения в случае травмы или недомогания, определять стратегию лечения, если потребуется, операции, чтобы к главному событию сезона — в этом году к чемпионату Европы — игрок был в полной готовности», передаёт слова Шляпникова корреспондент «Чемпионата» Лев Россошик.Прочитать материал полностью вы можете здесь: