Перепёлкина: будет просто неправильно вот так взять — и всё бросить

Капитан краснодарского «Динамо»прокомментировала ситуацию в волейбольной команде, возникшую в связи с тяжёлым финансовым положением в клубе, и возможность бойкота предстоящего 25 января выездного матча Лиги чемпионов с московскими одноклубницами.«Ситуация у нас в клубе действительно тяжёлая. За всё время, что нахожусь в команде, нам ещё ни разу не платили зарплату. Были обещания погасить все долги до Нового года. Однако деньги не поступили, и мы вновь остались ни с чем. Мало того, у нас настолько серьёзная ситуация, что мы вынуждены сами покупать себе медикаменты на тренировки и матчи! А это, простите, уже совсем не смешно.Руководство клуба предпринимает шаги по урегулированию ситуации. Нас попросили набраться терпения и подождать ещё месяц. Насколько мне известно, на следующей неделе запланированы встречи с руководством администрации Краснодарского края. Мы очень надеемся, что после этих переговоров наконец-то будет положительный результат по решению наших финансовых трудностей. Но, скажу честно, чем больше проходит времени, тем меньше сил и веры у нас остаётся.Что касается бойкотирования предстоящего матча Лиги чемпионов, знаете, когда не платят зарплату на протяжении семи месяцев, игроков могут посещать разные мысли. Нет разницы, на какой матч не выходить – чемпионат России, Лига чемпионов… При том положении, в котором мы сейчас находимся, становится всё равно. В то же время мы продолжаем тренироваться, работать, играть, потому что жаль вложенного труда и нашего, и тренерского. Столько сил было затрачено на сборах и во время сезона на достижение результата! Будет просто неправильно вот так взять — и всё бросить. Это сейчас, наверное, одна из основных мотиваций на сегодняшний день. Но, признаюсь, терпение и силы уже на исходе.Мы слышали, что наши преданные болельщики очень хотят нам помочь и предлагают разные варианты помощи: и сбор средств для клуба, и письма губернатору. От лица всей команды хочу выразить им за такую поддержку огромную благодарность», — цитирует Перепёлкину официальный сайт краснодарского «Динамо».