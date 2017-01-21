Петров: для Новосибирска было очень важно выиграть турнир в Москве

Главный тренер команды Новосибирскапрокомментировал победу своих подопечных на международном турнире «Локоволей-2016» среди юношей 1999-2000 г.р., который, как и два года назад, проходил в Москве. В финале новосибирские волейболисты обыграли юношескую сборную Сербии – 2:0.«Нам очень важно было выиграть турнир в Москве, потому что два года назад мы уступили в финале, правда команда Болгарии была старше нас по возрасту. В этот раз сложность нам составил тот факт, что трое наших ключевых игроков были долгое время в сборной, они не тренировались с нами, что составило большие трудности в подготовке. Зато очень хорошо сыграли наши запасные: Максим Сапожков и Илья Казаченков. Я доволен, как сыграли ребята, но все были на разных уровнях подготовки, много разговаривали с ребятами. Приедем домой, будем разбирать свои ошибки», — приводит слов Петрова официальный сайт новосибирского «Локомотива».