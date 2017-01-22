«Зенит» одержал 16-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «НОВУ»

В 16-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги казанский «Зенит» продолжил своё победное шествие, одержав 16-ю победу подряд. Подопечныена выезде в трёх партиях обыграли «НОВУ» со счётом 3:0. В 16 матчах текущего национального первенства «Зенит» проиграл только четыре партии. «НОВА» потерпела девятое поражение, второй раз в сезоне уступив «Зениту» со счётом 0:3.«НОВА» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (23:25, 20:25, 18:25).