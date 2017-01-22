«ФАКЕЛ» взял реванш у «Газпрома-Югра» за поражение в первом круге

Невероятно напряжённой получилась встреча команд борющихся за седьмое место в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Только на тай-брейке новоуренгойский «ФАКЕЛ» на своей площадке одолел «Газпром-Югра» из Сургута.Одержав восьмую победу в сезоне, «ФАКЕЛ» сохранил седьмое место. Для гостей поражение стало 10-м. В первом круге победу в четырёх партиях праздновал «Газпром-Югра» (3:1).«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:2 (25:19, 22:25, 28:26, 22:25, 15:13).