«Протон» обыграл «Метар» в чемпионате России по волейболу

14-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги завершился матчем в Челябинске, в котором местный «Метар» в трёх сетах уступил «Протону» из Саратовской области. Для «Метара» поражение стало 12-м в 14 матчах, челябинские волейболистки идут на последнем месте в турнирной таблице. «Протон» одержал четвёртую победу. В первом круге «Протон» также обыграл «Метар» в трёх партиях.«Метар» (Челябинск) – «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (23:25, 25:27, 21:25).