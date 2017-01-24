Терентьев: «Нефтяник» заслужил из пяти «пятихаток» хотя бы одну выигрышную

Главный тренер «Нефтяника»прокомментировал поражение от «Динамо-ЛО» в выездном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (2:3).«Если бы мы знали ответ на вопрос, что случилось в конце четвёртой партии, наверное, выиграли бы. Хотя у меня есть ответ. В такой ситуации, в которой мы оказались, я думаю, ни одна другая команда не смогла бы сделать то, что сделали мы. Скорее я назову ребят героями – на сегодняшний день мы еле-еле набрали семь человек здоровых. Ситуация сложная: все болеют, ставить на площадку некого. Конечно, в четвёртой партии что-то нужно было передёрнуть, заменить, влить свежую кровь – то, что делают все, в том числе то, что сделал наставник «Динамо-ЛО». У нас сейчас такой возможности нет, а на таком уровне это не прощается.Я не знаю, где справедливость, почему она обходит Оренбург стороной – мы заслужили из пяти «пятихаток» хотя бы одну выигрышную. Будем надеяться на лучшее, продолжать работать, как бы дело ни закончилось. У команды есть характер, не хватает чуть-чуть везения. Везение не от нас зависит, от какой-то другой канцелярии, в которую нужно обратиться. Это не крик души, это как-будто на грани сумасшествия находишься. После таких игр как реагировать? Если бы мы проиграли 0:3, наверное, эмоций вообще никаких бы не было, всё ясно. Но когда люди бьются и не хватает малости… Согласитесь, забей Васильев последний мяч… Мёртвый мяч вытащили в защите люди и ковырнули пайпом в пятую зону — ну где она, справедливость? Может быть, вы знаете? Я не знаю», — приводит слова Терентьева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.