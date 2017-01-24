Михайлов: наверное, в Жибе играет обида из-за поражения в финале ОИ-2012

Олимпийский чемпион 2012 года волейболист сборной Россиипрокомментировал заявление легендарного бразильского волейболистао том, что семь игроков сборной России на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне принимали допинг.«Наверное, в нём играет некая обида из-за поражения, только так могу объяснить. Честно говоря, это странно, наверное, всё это спровоцировано скандалом вокруг российского спорта. Думаю, до него это тоже дошло. Он уже довольно давно закончил со спортом и, наверное, сам забыл, что когда-то был спортсменом.Конечно, перепроверка проб не выявит проблем. По крайней мере, волейболисты должны быть спокойны, потому что мы никогда не прибегали к допингу. Если не будет ничего подмешано и спровоцировано, думаю, всё будет нормально», — цитирует Михайлова ТАСС.