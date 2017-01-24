Ярёменко: может быть, слова Жибы выдернули из контекста?

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко предположил, что слова знаменитого бразильского волейболиста Жибы о том, что семь российских волейболистов на Олимпиаде-2012 принимали допинг, были неверно истолкованы. В эфире GloboEsporte Жиба сказал, что сделает всё возможное, чтобы отобрать у россиян золото Игр и передать его Бразилии, которая проиграла команде Владимира Алекно в финале со счётом 2:3.
«Я слышал и читал, сильно опасаюсь за перевод, поэтому не хотелось бы самому комментировать его высказывания. Может быть, слова выдернули из контекста как-то? Не уверен, что это действительно точный перевод. Одно хочу сказать: у нас нет никаких опасений и никаких данных, что может возникнуть ситуация с проблемами с допингом у нашей команды.
Сейчас просто каждому слову придается дополнительный вес… На Жибу очень не похоже именно в таком контексте его высказывания, что „лишить“, „передать“… У нас никаких причин, чтобы опасаться чего-то, нет.
Мы всё время проходим допинг-тесты, нас всё время проверяют. Никакие пробы мы не меняем, с собой мочу не возим никогда. В волейболе до мельдония никто никогда не слышал о том, чтобы игроки — причём не только российские, но и любой другой страны — применяли допинг. Этот вопрос не связан с видом спорта, в волейболе как-то никогда не было слышно в мировом масштабе», — цитирует Ярёменко «Спорт-экспресс».