Бэйкер: у FIVB нет никакой информации о положительных пробах россиян с ОИ-2012

Глава департамента коммуникаций Международной федерации волейбола Ричард Бэйкер прокомментировал слова знаменитого бразильского волейболиста Жибы о том, что семь российских волейболистов на Олимпиаде-2012 принимали допинг. В эфире GloboEsporte Жиба сказал, что сделает всё возможное, чтобы отобрать у россиян золото Игр и передать его Бразилии, которая проиграла команде Владимира Алекно в финале со счётом 2:3.
«FIVB известно, что в эфире Globo 22 января 2017 года были сделаны некоторые заявления в отношении перераспределения медалей Олимпиады в Лондоне, также там было заявлено, что допинг-пробы семи волейболистов сборной России дали положительный результат на Играх-2012. FIVB не имеет никакой информации относительно положительных допинг-проб россиян. Также нет информации о рассмотрении вопроса перераспределения медалей Игр в Лондоне Международным олимпийским комитетом.
FIVB будет участвовать во всех будущих совещаниях международных федераций, которые организует Всемирное антидопинговое агентство. FIVB остаётся на 100% приверженной защите чистых спортсменов и относится с нулевой терпимостью к допингу», — цитирует Бэйкера «Р-Спорт».