Гранкин: хочется Жибе проверить пробы — пусть проверяет

Связующий московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин прокомментировал заявление бразильца Жибы о необходимости отобрать у сборной России золотые медали Олимпиады-2012 в Лондоне.
«Даже комментировать не хочется ситуацию. Пусть делает, что хочет. Хочется ему проверить пробы – пусть проверяет. Мы сдавали всё, как положено. Всё честно и чисто.
Если Жиба хочет этим заниматься и у него есть на это время – пусть занимается. Насколько я помню, после групповой стадии по два игрока от каждой команды всегда уходили на допинг-контроль. Я лично сдавал пробу и проходил тест после финала с Бразилией, и всё было чисто», — приводят слова Гранкина «Известия».