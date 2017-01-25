Карполь: игра с «Экзачибаши» была интересной, кроме первой партии

Главный тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал поражение от турецкого «Экзачибаши» в третьем туре группового этапа женской Лиги чемпионов со счётом 0:3 (11:25, 24:26, 24:26). Российская команда потерпела второе поражение в трёх встречах, а турчанки добились второй победы. В четвёртом туре эти команды сыграют между собой вновь. Встреча пройдёт 8 февраля в Стамбуле.«Игра была интересной. Кроме первой партии. У соперников больше опыта и подготовки. Вторая и третья партии были на равных. Я удовлетворён игрой», — приводит слова Карполя официальный сайт клуба.