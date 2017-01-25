Вербов: хочу извиниться перед моим другом Жибой

Либеро казанского «Зенита» и сборной России Алексей Вербов принёс свои извинения бразильцу Жибе, который заявил, что его слова о желании оспорить результаты Олимпиады-2012 в Лондоне были неправильно интерпретированы. Ранее появилась информация, что Жиба обвинил семь игроков сборной России, участвовавших в Олимпийских играх — 2012 в Лондоне в применении допинга. Вербов затем ответил Жибе под записью бразильца в сети «Инстаграм».
«И всё-таки великий! От любви до ненависти… Нам палец в рот не клади! И я в свою очередь хочу извиниться перед моим другом за то, что поверил нечистым на руку журналистам. Предлагаю сделать так же и моим друзьям!» — написал Вербов.