«Вакифбанк» разгромил «Дрезднер» в ЛЧ и лидирует в группе с «Уралочкой-НТМК»

Турецкий «Вакифбанк» на своей площадке разгромил немецкий «Дрезднер» в матче третьего тура Лиги чемпионов среди женских команд. «Вакифбанк» вышел на первое место в группе D. «Дрезднер», проигравший все три матча первого круга, занимает, последнюю, четвёртую строчку.В этой же группе выступает российская «Уралочка-НТМК», которая завершила первый круг на 3-м месте с одной победой над немецким клубом в активе.Матч четвёртого тура между теми же соперниками пройдёт 8 февраля в Германии.«Вакифбанк» (Турция) – «Дрезднер» (Германия) – 3:0 (25:12, 25:16, 25:11).