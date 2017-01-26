Крунич: возможно, мы ожидали от «Енисея» игры более высокого уровня

Главный тренер хорватской «Марины Каштела»поделился впечатлениями после поражения от «Енисея» в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова со счётом 0:3 (17:25, 17:25, 13:25).«Возможно, мы ожидали от российской команды лучшей игры, более высокого уровня. Сейчас в нашей команде отсутствуют три ведущих игрока, поэтому такой результат для нас ожидаем. Некоторые игроки травмированы и не смогли приехать в Красноярск. Надеюсь, что они будут готовы к домашнему матчу и мы покажем на домашней площадке лучший результат», — цитирует Крунича официальный сайт «Енисея».