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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 12 июня

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 12 июня
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Сегодня, 12 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 12 июня:

9:30 мск. Нидерланды — Сербия;
12:00 мск. Турция — Таиланд;
13:20 мск. Южная Корея — Япония;
15:30 мск. Бразилия — Польша.

Напомним, вчера, 11 июня, началась третья неделя женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. Составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.

Турнирная таблица Лиги Наций (ж)
Календарь Лиги Наций (ж)
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