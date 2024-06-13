Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 13 июня:

9:30 мск. Франция — Южная Корея;

12:00 мск. Германия - Бразилия;

13:20 мск. Япония — Канада;

15:30 мск. Доминиканская Республика — Турция.

Рано утром по московскому времени состоялся ещё один матч Лиги наций:

Нидерланды — США — 0:3 (21:25, 20:25, 22:25).

Напомним, перед началом третьей игровой недели составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) играет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.