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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 13 июня

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 13 июня
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Сегодня, 13 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 13 июня:

  • 9:30 мск. Франция — Южная Корея;
  • 12:00 мск. Германия - Бразилия;
  • 13:20 мск. Япония — Канада;
  • 15:30 мск. Доминиканская Республика — Турция.

Рано утром по московскому времени состоялся ещё один матч Лиги наций:

  • Нидерланды — США — 0:3 (21:25, 20:25, 22:25).

Напомним, перед началом третьей игровой недели составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) играет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024
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