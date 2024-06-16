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В субботу, 15 июня, состоялись очередные матчи третьей недели женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 15 июня:

Италия — США — 3:1 (25:17, 19:25, 25:15, 25:21);

Польша — Таиланд — 3:0 (25:15, 25:23, 25:17);

Япония — Сербия — 3:0 (25:22, 25:18, 25:15);

Китай — Турция - 3:2 (21:25,17:25, 25:21, 25:23, 15:13).

Напомним, перед началом третьей игровой недели составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) играет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).