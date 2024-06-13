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Кубок Легенд откроет новый волейбольный сезон

Кубок Легенд откроет новый волейбольный сезон
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Всероссийская федерация волейбола представила расписание предварительного этапа Кубка Легенд, который откроет новый волейбольный сезон.

В борьбу за трофей вступят по восемь лучших мужских и женских команд по итогам чемпионата России сезона-2023/2024. Клубы разделены на две группы, которые сыграют в два круга.

Кубок Легенд – 2024. Мужчины
Группа А: «Зенит-Казань», «Локомотив», «Факел», «Кузбасс».
Группа Б: «Динамо», «Белогорье», «Зенит», «Енисей».

Кубок Легенд – 2024. Женщины
Группа А: «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Метар», «Динамо», «Уралочка-НТМК»
Группа Б: «Локомотив», «Ленинградка», «Протон», «Тулица»

Расписание предварительного этапа Кубка Легенд

Расписание предварительного этапа Кубка Легенд

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Матчи стартуют в августе и пройдут в семи городах страны: Казани, Новосибирске, Красноярске, Москве, Екатеринбурге, Калининграде и Санкт-Петербурге. По результатам предварительного этапа лучшие команды в каждой группе встретятся в «Финале четырёх», который состоится в октябре.

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