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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 14 июня:

8:30 мск. Болгария — Бразилия;

9:30 мск. Канада — Нидерланды;

12:00 мск. Доминиканская Республика — Польша;

13:30 мск. Италия — Южная Корея;

15:30 мск. Китай — Германия.

Напомним, во вторник, 11 июня, началась третья неделя женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. Составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.