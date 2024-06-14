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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 14 июня

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 14 июня
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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 14 июня:

  • 8:30 мск. Болгария — Бразилия;
  • 9:30 мск. Канада — Нидерланды;
  • 12:00 мск. Доминиканская Республика — Польша;
  • 13:30 мск. Италия — Южная Корея;
  • 15:30 мск. Китай — Германия.

Напомним, во вторник, 11 июня, началась третья неделя женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. Составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.

Календарь Лиги нация (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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