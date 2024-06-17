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Наталья Слаутина перешла в «Протон»

Наталья Слаутина перешла в «Протон»
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Центральная блокирующая Наталья Слаутина стала игроком саратовского волейбольного клуба «Протон». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своём сайте.

Прошлый сезон 21-летняя волейболистка провела в «Тулице», за которую выступала с 2022 года. На её счету 58 очков, из которых пять эйсов и 17 блоков. Слаутина также играла за «Динамо- Метар» (Челябинск), «Динамо-Казань-УОР» (Казань), «Динамо-Метар» (Челябинск), «Липецк» (Липецк).

Слаутина является серебряным (2019) и бронзовым (2021) призёром Молодёжной лиги, победительницей розыгрыша Кубка Молодёжной лиги (2019). Дважды признавалась лучшей блокирующей Молодёжной лиги.

В составе сборной России выигрывала бронзу молодёжного чемпионата мира — 2021, также становилась чемпионкой Европы среди девушек — 2018 и чемпионкой Европейского юношеского олимпийского фестиваля — 2019.

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