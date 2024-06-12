Волейболистка Анна Лазарева объяснила, почему россиянки не переходят в иностранные клубы

Диагональная Анна Лазарева рассказала, почему российские волейболистки не переходят в иностранные клубы.

«Некоторые россиянки играли в Европе, например, Кошелева и Соколова. Та же Гамова выступала в Турции. Они хотят попробовать что-то новенькое. Но в России действительно сильная лига. Там можно увидеть игру сильнейших волейболисток из Турции, Бразилии, Италии. Там очень высокая конкуренция. Я в 2019 году не проходила в основной состав в России, поэтому решила попробовать себя в Европе. Я поехала во Францию, и уровень этой лиги показался мне ниже, чем в России. Но мне понравилось играть в Европе, поэтому я продолжила выступление в иностранных клубах», — сказала Лазарева в эфире YouTube-канала Voleybolun Sesi.

Напомним, в феврале 2024 года 27-летняя Лазарева переехала в США, чтобы играть за волейбольный клуб «Атланта Вайб». Со следующего сезона она будет выступать за турецкий волейбольный клуб «Кузейбору».

Ранее россиянка выступала за московское «Динамо», красноярский «Енисей», французский клуб «Волеро Ле-Канне» и корейскую команду «ИБК Алтос».