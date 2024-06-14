Стали известны даты проведения жеребьёвки группового этапа Олимпийских игр в Париже

Международная федерация волейбола опубликовала информацию с датами и местами проведения жеребьёвок мужского и женского волейбольных турниров на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

19 июня, за один день до старта «Финала восьми» Лиги наций, состоится жеребьёвка женского турнира в таиландском Бангкоке. Жеребьёвка мужского турнира пройдёт в польском Лодзи 26 июня. Напомним, квалификация среди женских команд завершится 16 июня, среди мужских команд – 23 июня.

В Париже 12 команд-участниц впервые будут разбиты не на две, а на три группы. В первую войдёт хозяйка Олимпиады – сборная Франции. Вторую и третью группу возглавят лучшие команды по мировому рейтингу. Далее начнётся жеребьёвка. Будут сформированы три корзины: для команд, которые в списке занимают 10–11–12-е места по рейтингу; для команд на 7–8–9-м местах по рейтингу и для команд на 4–5–6-х местах в рейтинге. Из каждой корзины в группу А, В и С попадёт по одной команде.

В 1/4 финала пройдут по две лучшие команды из каждой группы. К ним добавятся ещё две лучшие сборные с третьих мест.