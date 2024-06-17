В воскресенье, 16 июня, состоялись заключительные матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, женщины. Результаты матчей, 16 июня:

Германия — Таиланд - 3:0 (25:17, 25:21, 25:20);

Сербия — Италия — 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 23:25);

Турция — Бразилия - 0:3 (14:25, 14:25, 19:25);

Япония — США — 0:3 (15:25, 18:25, 24:26);

Китай — Польша - 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).

По итогам предварительного раунда первое место заняла сборная Бразилии. На второй позиции итальянские волейболистки, тройку лучших замкнули представительницы Польши. В плей-офф также пробились команды Китая, Японии, Турции, США и Таиланда (как страна-организатор).