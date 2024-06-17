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Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей, 16 июня

Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей, 16 июня
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В воскресенье, 16 июня, состоялись заключительные матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, женщины. Результаты матчей, 16 июня:

  • Германия — Таиланд - 3:0 (25:17, 25:21, 25:20);
  • Сербия — Италия — 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 23:25);
  • Турция — Бразилия -  0:3 (14:25, 14:25, 19:25);
  • Япония — США — 0:3 (15:25, 18:25, 24:26);
  • Китай — Польша - 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).

По итогам предварительного раунда первое место заняла сборная Бразилии. На второй позиции итальянские волейболистки, тройку лучших замкнули представительницы Польши. В плей-офф также пробились команды Китая, Японии, Турции, США и Таиланда (как страна-организатор).

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
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