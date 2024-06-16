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Женская сборная Бразилии стала первой командой, прошедшей без поражений группу Лиги наций

Женская сборная Бразилии стала первой командой, прошедшей без поражений группу Лиги наций
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Сегодня, 16 июня, завершился предварительный этап Лиги наций среди женских команд. По его итогам сборная Бразилии по волейболу вошла в историю турнира как первая команда, прошедшая групповой этап без единого поражения.

Бразильянки победили в 12 из 12 матчей, набрав 34 очка и завершив этап на первой позиции в турнирной таблице. За это время они сыграли с Канадой (3:1), Южной Кореей (3:0), США (3:1), Сербией (3:0), Японией (3:2), Нидерландами (3:1), Италией (3:2), Таиландом (3:0), Польшей (3:1), Германией (3:1), Болгарией (3:0), Турцией (3:0).

Первым соперником команды в четвертьфинале станет сборная Таиланда, прошедшая на тот этап как хозяйка «Финала восьми». Матч состоится 20 июня в Бангкоке. Напомним, сборная Бразилии отобралась на Олимпиаду ещё до старта Лиги наций – на квалификационном турнире осенью 2023 года.

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