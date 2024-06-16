Женская сборная Бразилии стала первой командой, прошедшей без поражений группу Лиги наций

Сегодня, 16 июня, завершился предварительный этап Лиги наций среди женских команд. По его итогам сборная Бразилии по волейболу вошла в историю турнира как первая команда, прошедшая групповой этап без единого поражения.

Бразильянки победили в 12 из 12 матчей, набрав 34 очка и завершив этап на первой позиции в турнирной таблице. За это время они сыграли с Канадой (3:1), Южной Кореей (3:0), США (3:1), Сербией (3:0), Японией (3:2), Нидерландами (3:1), Италией (3:2), Таиландом (3:0), Польшей (3:1), Германией (3:1), Болгарией (3:0), Турцией (3:0).

Первым соперником команды в четвертьфинале станет сборная Таиланда, прошедшая на тот этап как хозяйка «Финала восьми». Матч состоится 20 июня в Бангкоке. Напомним, сборная Бразилии отобралась на Олимпиаду ещё до старта Лиги наций – на квалификационном турнире осенью 2023 года.