Будюхин перешёл в «Белогорье» из «Урала»

Белорусский либеро Максим Будюхин стал игроком «Белогорья». Об этом белгородский клуб сообщил на своём сайте.

Волейболист перешёл в «Белогорье» из уфимского «Урала». В прошлом сезоне Будюхин провёл 36 матчей в Суперлиге. На его счету 812 приёмов, показатель позитивного приёма был 48%, эффективного — 23%.

Ранее Будюхин выступал за белорусские волейбольные клубы «Гомель», «Металлург», «Западный Буг», «Шахтёр», «Строитель». Также волейболист играл во Франции за волейбольный клуб «Сен-Кантен».

В составе «Шахтёра» либеро становился чемпионом Беларуси (2017–2019) и обладателем Суперкубка страны. С национальной командой он стал серебряным призёром Евролиги (2019) и бронзовым призёром Кубка претендентов (2019).