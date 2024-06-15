Титич о контракте с петербургским «Зенитом»: если бы мы выиграли чемпионат, могли оставить

38-летний доигровщик Андрей Титич провёл прошлый сезон в составе петербургского «Зенита». Волейболист рассказал о своём контракте с клубом, а также поделился тем, что ему понравилось в «Зените».

«Ой! Вы думаете, меня там завалили деньгами? Поверьте, у меня был нормальный по меркам лиги контракт, ничего сверхъестественного. Он не сильно отличался от других моих контрактов. Понравилась организация всего в клубе. Там всё сделано для того, чтобы игроки не думали о бытовых проблемах и были на 100% сосредоточены на волейболе. Например, ты приехал в аэропорт, а регистрация уже пройдена, причём для игроков забронированы лучшие места. Мне всё понравилось, грех жаловаться. Я старался помочь команде всем, чем могу. Разошлись по-хорошему, пожав друг другу руки.

Изначально у меня было соглашение по схеме 1+1. Но, я конечно, особых иллюзий не питал. За несколько дней до оговорённой в контракте даты меня уведомили, что активировать второй год клуб не будет. Наверное, если бы мы выиграли чемпионат, могли оставить. Решили бы, что классная, сбалансированная команда», – приводит слова Титича «БО Спорт».