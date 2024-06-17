Волейболистки сборной Швеции — чемпионки Золотой Евролиги — 2024

Шведские волейболистки стали чемпионками Золотой Евролиги — 2024. В финальном матче скандинавская сборная в пяти сетах обыграла команду Чехии — 3:2 (25:22, 21:25, 18:25, 25:20, 15:11).
Бронзовые награды достались сборной Бельгии, в матче за третье место обыгравшей румынских волейболисток— 3:0 (25:14, 25:12, 25:19).
Сборные Швеции и Чехии выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций. Турнир с участием восьми сборных пройдёт с 4 по 7 июля в Маниле (Филиппины). Восемь команд определят единственного обладателя путёвки в Лигу наций — 2025 по кубковой системе.
Команды — участницы Кубка претендентов — 2024:
- Филиппины (страна — организатор);
- Швеция (победитель Евролиги);
- Чехия (финалист Евролиги);
- Бельгия (по мировому рейтингу);
- Кения (по континентальному рейтингу);
- Аргентина (по континентальному рейтингу);
- Вьетнам (чемпионки Азиатского Кубка вызова 2024);
- Пуэрто-Рико (победительницы чемпионата стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна сборная Мексики).