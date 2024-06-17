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Волейболистки сборной Швеции — чемпионки Золотой Евролиги — 2024

Волейболистки сборной Швеции — чемпионки Золотой Евролиги — 2024
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Шведские волейболистки стали чемпионками Золотой Евролиги — 2024. В финальном матче скандинавская сборная в пяти сетах обыграла команду Чехии — 3:2 (25:22, 21:25, 18:25, 25:20, 15:11).

Бронзовые награды достались сборной Бельгии, в матче за третье место обыгравшей румынских волейболисток— 3:0 (25:14, 25:12, 25:19).

Сборные Швеции и Чехии выступят в Кубке претендентов — 2024 за право сыграть в следующем году в Лиге наций. Турнир с участием восьми сборных пройдёт с 4 по 7 июля в Маниле (Филиппины). Восемь команд определят единственного обладателя путёвки в Лигу наций — 2025 по кубковой системе.

Команды — участницы Кубка претендентов — 2024:

  • Филиппины (страна — организатор);
  • Швеция (победитель Евролиги);
  • Чехия (финалист  Евролиги);
  • Бельгия (по мировому рейтингу);
  • Кения (по континентальному рейтингу);
  • Аргентина (по континентальному рейтингу);
  • Вьетнам (чемпионки Азиатского Кубка вызова 2024);
  • Пуэрто-Рико (победительницы чемпионата стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна сборная Мексики).
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