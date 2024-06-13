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Алексей Дёшин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо-Метар»

Алексей Дёшин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо-Метар»
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Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» Алексей Дёшин пошёл на повышение, возглавив челябинскую команду. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Дёшин сменил на посту главного тренера Александра Кошкина, перешедшего в московское «Динамо». Контракт Дёшина с «Динамо-Метар» рассчитан на один год.

В минувшем сезоне чемпионата России челябинский клуб занял шестое место в PARI Суперлиге, уступив в четвертьфинальной серии санкт-петербургской «Ленинградке» (0-2). Лучшим результатом «Динамо-Метар» в чемпионатах России является четвёртое место (1993, 1994, 1997, 1998, 2023). Команда трижды становилась победителем розыгрыша Кубка России (1993, 1996, 1997) и два раза выигрывала бронзовые медали кубкового турнира (1995, 2022).

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