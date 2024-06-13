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В среду, 12 июня, состоялись очередные матчи третьей недели женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 12 июня:

Нидерланды — Сербия — 3:1 (25:20, 25:21, 18:25, 25:12);

Турция — Таиланд — 3:0 (25:17, 25:17, 25:17);

Южная Корея — Япония — 0:3 (16:25, 16:25, 23:25);

Бразилия — Польша — 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:16).

Составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).