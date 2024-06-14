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Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 13 июня

Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 13 июня
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В четверг, 13 июня, состоялись очередные матчи третьей недели женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 13 июня:

  • Нидерланды — США — 0:3 (21:25, 20:25, 22:25);
  • Болгария — Таиланд — 2:3 (23:25, 25:22, 18:25, 25:22, 10:15);
  • Франция — Южная Корея — 2:3 (23:25, 25:21, 25:17, 22:25, 13:15);
  • Германия — Бразилия — 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 24:26);
  • Япония — Канада — 2:3 (25:23, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16);
  • Доминиканская Республика — Турция — 1:3 (25:17, 15:25, 17:25, 18:25).

Напомним, к третьей неделе составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблици Лиги наций (ж)
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