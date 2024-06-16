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Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 16 июня

Лига наций — 2024, женщины: раcписание матчей 16 июня
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Сегодня, 16 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. женщины. Раcписание матчей, 16 июня:

  • 12:00 мск. Турция - Бразилия;
  • 12:45 мск. Япония — США;
  • 15:30 мск. Китай — Польша.

Рано утром по московскому времени завершился первый матч игрового дня Лиги наций:

  • Нидерланды - Южная Корея — 3:0 (25:21, 25:11, 25:17).

В данный момент проходят матчи Германия — Таиланд и Сербия — Италия.

Напомним, перед началом третьей игровой недели составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) играет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Турнирная таблица Лиги наций — 2024
Календарь Лиги наций — 2024
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