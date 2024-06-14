В волейболе появится Кубок Первого канала, где тренеры будут выбирать игроков на драфте

В волейболе появится Кубок Первого канала — новое мероприятие, которое состоится в августе после сборов в Новогорске мужской и женской национальных команд России. Оно будет состоять из двух матчей, в которых сыграют лучшие российские игроки. По информации «БО Спорт», сейчас Всероссийская федерация волейбола и телеканал дорабатывают идею проекта. Они надеются, что он получится не только захватывающим, но и в целом будет способствовать продвижению волейбола как спорта.

Формат мероприятия будет следующим: два известных тренера будут набирать себе команды. Первый, Константин Брянский, главный тренер московского «Динамо» и сборной России. Второй — бывший главный тренер сборной России, московского «Динамо» и казанского «Зенита» Владимир Алекно.

Тренерами в женской части Кубка Первого канала будут главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич и бессменный тренер волейбольного клуба «Уралочка», олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и СССР Николай Карполь.

Отмечается, что после драфта часть игроков будут готовиться к Кубку Первого канала, а часть – к матчам с Беларусью.