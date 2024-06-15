Титич — об уровне ЧР: люди едут не только за деньгами, но и за высоким уровнем волейбола

Доигровщик «Новы» Андрей Титич, игравший в прошлом сезоне за «Зенит» из Санкт-Петербурга, поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Тяжело судить, когда нет возможности сравнить уровень наших клубов с итальянскими или польскими в еврокубках. Но если ориентироваться на имена и звёздность игроков, то не всё так плохо. У нас по-прежнему играют Майка Кристенсон, Цветан Соколов, Женя Гребенников, лучшие сербы, сейчас едут сильные кубинцы и Йоанди Леал. Люди едут не только за деньгами, но и за высоким уровнем волейбола.

Я много общался с Женей Гребенниковым. Он отец двух детей, и, конечно, деньги важный фактор для него. Они всем нужны. Но при этом он очень хочет выиграть в России. Он на каждой тренировке горит, бегает, выкладывается. В общем, если уровень и просел, то совсем чуть-чуть. Привычные топ-клубы на месте, а середняки, кажется, подтянулись», – приводит слова Титича «БО Спорт».